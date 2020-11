Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte die Fenster zu zwei Containern auf. Die Container stehen auf einem Gelände an der Raiffeisenstraße. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. An den Rolläden entstand 800 Euro Sachschaden.

Aus mehreren Baustellencontainern In der Welheimer Mark entwendeten in der vergangenen Nacht ebenfalls Unbekannte Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Kabel. Bei den Aufbrüchen entstand 200 Euro Sachschaden. Die Fluchtrichtung der Täter ist unbekannt.

Dorsten

Am Mittwoch, zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Marderweg auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

