Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Wohnhaus-Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Kornwestheim (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Montag 20:50 Uhr und Dienstag 01:45 Uhr in ein Wohnhaus im Haldenrain ein. Die Einbrecher schlugen an der Gebäuderückseite die Glasfüllung einer Tür ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Zimmer. Dabei fielen ihnen Schmuckstücke, weitere Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehrerer Tausend Euro in die Hände. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Haldenrain verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225, in Verbindung zu setzen.

