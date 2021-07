Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 3. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Bundesstraße 79 : Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Freitag, 02.07.2021, 14.30 Uhr

Der 61-jährige Fahrer eines PKW befuhr die B 79 aus Richtung Roklum kommend in Richtung Semmenstedt. Im Bereich einer Kurve verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW überschlug sich, rutschte mehrere hundert Meter auf dem Dach auf der Fahrbahn und kollidierte dabei mit mehreren, am Straßenrand befindlichen Bäumen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des im Landkreis Wolfenbüttel wohnenden Mannes wurde sichergestellt. Bei dem Unfall erlitt er leichte Verletzungen. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 6000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Stadtgebiet Wolfenbüttel : Sachbeschädigung an PKW

Freitag, 02.07.2021, 08.40 Uhr - 12.00 Uhr

Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums "Forum" eine Sachbeschädigung an einem PKW. Dabei wurde offensichtlich vorsätzlich der Lack der Fahrerseite zerkratzt. Zudem wurde ein Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) beschädigt. Bei dem angegriffenen Fahrzeug handelt es sich um einen graufarbenen VW Polo älteren Baujahrs. Da sich die Tat zur Geschäftszeit ereignete, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der bislang unbekannte Täter bei der Tatausführung beobachtet worden ist. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

