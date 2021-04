Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht, Konrad-Adenauer-Allee in Andernach

Andernach (ots)

Am Mittwoch, den 14.04.21, kam es im Zeitraum von ca. 16-18 Uhr, auf einem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach, zwischen Kirchstraße und Saarstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte stellte ihren silbernen VW Golf im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie erhebliche Schrammen und Dellen von der hinteren linken Tür bis zur hinteren linken Stoßstange fest.

Das unfallflüchtige Fahrzeug dürfte diesen Schaden beim Ein- bzw. Ausparken verursacht haben und entfernte sich dann anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall zu melden.

Hinweise auf das Unfallfluchtfahrzeug liegen nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Andernach erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell