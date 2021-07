Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 03.07.2021 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit nicht zugelassenem Pkw, Angabe falscher Personalien Freitag, 02.07.21, ca. 18:40 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Swindonstraße

Am frühen Freitagabend meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Swindonstraße mit einem Pkw ohne Kennzeichen gefahren werde. Daraufhin konnten Polizeibeamte das besagte Fahrzeug in der den Swindonstraße feststellen, für welches weder eine Zulassung noch ein Versicherungsschutz bestand. Als Fahrzeugführer konnte eine männliche Person festgestellt werden, die sich mit einem EU-Führerschein auswies. Die Beamten konnten jedoch eine offensichtliche Abweichung der Person zu dem Lichtbild auf dem Führerschein ausmachen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen und erkennungsdienstlicher Maßnahmen konnte die Person schließlich als einschlägig vorbestrafter, 35-jähriger Mann aus Magdeburg identifiziert werden. Wie der Beschuldigte in den Besitz des Führerscheins der fremden Person kam, konnte noch nicht ermittelt werden. Dieser wurde sichergestellt. Der Beschuldigte verfügte über keine Fahrerlaubnis und stand zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Auf den Beschuldigten kommen nun diverse Strafverfahren zu.

Trunkenheit im Straßenverkehr mit versuchter Flucht vor der polizeilichen Verkehrskontrolle Samstag, 03.07.21, ca. 02:43 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße

Am frühen Samstagmorgen führten Beamte der Polizei eine Verkehrskontrolle in der Neißestraße durch. Hier sollte ein Pkw kontrolliert werden, der mit nicht ordnungsgemäßer Beleuchtung geführt worden war. Der Fahrzeugführer stellte seinen Pkw schließlich am Fahrbahnrand der Neißestraße ab und versuchte unvermittelt fußläufig zu flüchten. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den Fahrzeugführer einholen und stellen. Er konnte als 21-jähriger Mann aus Salzgitter identifiziert werden. Während der Maßnahmen stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Zudem konnte im Rahmen einer Durchsuchung des Pkw eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Auch ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 02.07.21, ca. 12:10 Uhr 38229 Salzgitter-Lebenstedt, Peiner Straße / Kanalstraße

Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und hohem Sachschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW Passat aus Hallendorf kommend bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Kanalstraße / Peiner Straße ein, um diesen in Richtung Broistedt zu verlassen. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Elmenhorst, der die Neißestraße aus Richtung Salder kommend befahren und bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war, musste sein Fahrzeug stark abbremsen. Ein dahinterfahrender 37-jähriger Fahrzeugführer eines LKW konnte daraufhin nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er soll mit einem silberfarbenen VW Passat (Kombi) unterwegs gewesen sein. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt. An der Unfallstelle gab sich gegenüber den Unfallbeteiligten ein Zeuge zu erkennen, der angab, den Unfall beobachtet zu haben. Dieser Zeuge konnte bei der polizeilichen Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen werden. Dieser Zeuge, sowie weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freitag, 02.07.21, ca. 08:00-12:45 Uhr 38226 Salzgitter, Kattowitzer Straße, Parkplatz Klinikum

Am Freitagvormittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Klinikums Salzgitter. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß hierbei beim Ein- oder Ausparken gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 57-jährigen Frau aus Wolfenbüttel und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden am Pkw wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei er Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

