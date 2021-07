Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 2. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Cremlingen: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Donnerstag, 01.07.2021, gegen 10:00 Uhr

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr ereignete sich im Bereich Cremlingen, Autobahnabfahrt A 39 / Bundesstraße 1, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 17000 Euro entstand. Demnach missachtete eine 23-jährige Autofahrerin bei Abfahren von der Autobahn die Vorfahrt eines 36-jährigen Autofahrers der auf der Bundesstraße 1 unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde beide beteiligten Fahrzeuge erheblich beschädigt, sie mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallzeitpunkt war die dortige Ampelanlage nicht in Betrieb.

Wolfenbüttel: Unfallflucht

Donnerstag, 01.07.2021, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Impfzentrums in Wolfenbüttel, Schweigerstraße, abgestellten PKW BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der vorderen rechten Seite des parkenden schwarzen BMW Z 4 zu kümmern. Der am BMW entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

