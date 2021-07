Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 1. Juli 2021:

Peine (ots)

Peine: Frontscheibe eines parkenden PKW eingeschlagen

Mittwoch, 30.06.2021, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter schlug vermutlich mit einem unbekannten Gegenstand die Frontscheibe eines zum Parken in der Jägerstraße in Peine abgestellten PKW VW ein. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Tatzeit: Mittwoch, 30.06.2021, zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr Hinweise: 05171 / 999-0.

Vöhrum: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Mittwoch, 30.06.2021, gegen 13:30 Uhr

Am Mittwochmittag kam es in Vöhrum, Kreuzungsbereich Herrenfeldstraße / Schwicheldter Straße, nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Verkehrsunfall. Demnach missachtete ein 19-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt einer 49-jährigen Autofahrerin. Durch die Kollision der Fahrzeuge wurden beide Beteiligte leicht verletzt, sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, sie mussten abgeschleppt werden.

