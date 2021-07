Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 1. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Isingerode: Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

Mittwoch, 30.06.2021, gegen 23:45 Uhr

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch gegen 23:00 Uhr ein Stein durch eine Fensterscheibe eines Hauses in Isingerode, Isingeröder Straße, geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Schladen unter 05335 / 929660

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell