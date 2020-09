Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der L1141 bei Schwieberdingen

Ludwigsburg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag befuhr gegen 17:05 Uhr der 25-jährige Fahrer eines Pkw Ford Fiesta von der B10 kommend die Landesstraße L1141 in Fahrtrichtung Markgröningen. Kurz vor der Kreuzung mit der Landesstraße L1140 kam er mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn. Der 50-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Sattelzuges Volvo konnte noch nach rechts in den Grünstreifen ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Fiesta kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Sattelzug, wurde nach rechts abgewiesen und kam in einem Acker ca. 10 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Die Türen am Fiesta ließen sich nicht mehr öffnen, so dass der 25-Jährige durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine medizinische Ursache der Auslöser des Verkehrsunfalles gewesen sein. Der 50-jährige Sattelzugfahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000.-Euro. Der Fiesta war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße L1141 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 19:50 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehren Schwieberdingen und Markgröningen waren mit drei Fahrzeugen und 27 Mann im Einsatz.

