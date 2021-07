Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Donnerstag, 1. Juli 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Mittwoch, 30.06.2021, gegen 11:00 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwochvormittag einen Autofahrer, der zuvor mit seinem PKW in der Straße Hammerschlag unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 44-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter Lebenstedt: Containerbrand

Mittwoch, 30.06.2021, gegen 20:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entzündeten am Mittwochabend den Inhalt eines Altpapiercontainers der in der Julius-Leber-Straße aufgestellt war. Durch das Feuer wurde der Container erheblich beschädigt, der Schaden beträgt zirka 500 Euro. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Zuvor hatten Zeugen zwei Kinder mit einem Feuerzeug am Container zündeln gesehen. Diese hätten sich in unbekannte Richtung entfernt. Beschreibung der Kinder: zirka 10 - 12 Jahre alt, einer bekleidet mit einer hellgrauen Kapuzenjacke. Hinweise: 05341 / 1897-0.

