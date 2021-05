Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mähroboter mitgenommen.

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zum heutige Dienstag ließen es sich unbekannte Diebe nicht nehmen, aus dem Vorgarten Am Weiten Blick einen Mähroboter der Marke R 800 EASY samt Ladestation zu klauen. Tatzeitraum: 24.05.2021, 22 Uhr - 25.05.07:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Mähroboters nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell