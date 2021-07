Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Wohnhaus

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 2 Uhr - 3 Uhr, versuchten unbekannte Einbrecher in ein Haus in Eschen - Auf dem Loh- einzubrechen. Der/die Täter hatten keinen Erfolg, weil die Tür dem Ansinnen Stand hielt. Es entstand Sachschaden. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (boro)

