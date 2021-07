Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 27 Festmeter Holz geklaut

Neuenrade (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag stellte die Revierförsterin fest, dass unbekannte Holzdiebe 27 Festmeter Fichtenholz in 5,6 m Längen aufgeladen und diese aus dem Waldgebiet an der Plettenbegrer Straße gestohlen haben. Der Zeugin fiel ein dunkelgrüner Lkw mit ausländischer Zulassung auf. Auf dem Führerhaus befand sich eine schwarze Aufschrift. Die Menge des Holzes entspricht zwei Lkw Ladungen. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Holzdieben an die Polizei in Werdohl erbeten. (boro)

