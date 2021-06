Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller und Diesel geklaut.

Menden (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht vom Montag zum Dienstag den blau/orange farbenen Keeway Roller mit dem Versicherungskennzeichen 450 LXH. Diesen hatte der 25-jährige Geschädigte am Abend des 28.06., gegen 18 Uhr gesichert an der Horlecke, Höhe 16, abgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rollers oder den Dieben nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Am Alten Schornstein zapften unbekannte Dieseldiebe am letzten Wochenende ca. 300 l Diesel aus einem dort abgestellten Daimler Chrysler Lkw ab.

