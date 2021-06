Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Prostituierte in Lüdenscheid - Hagener Mordkommission fahndet mit Phantombildern nach unbekannten Tätern

Lüdenscheid/Hagen (ots)

Am Sonntag, den 13.06.2021, überfielen unbekannte Täter eine Frau aus Spanien und verletzten sie hierbei mit einer Schreckschusswaffe schwer. Eine Mordkommission der Hagener Polizei fahndet nun mit Phantombildern nach den unbekannten Tätern. Die 38-jährige Prostituierte hielt sich zum Tatzeitpunkt in einer Wohnung in der Werdohler Straße in Lüdenscheid auf, als sie gegen 01.10 Uhr zwei potentiellen Kunden die Tür öffnete. Die Spanierin wurde kurze Zeit später mit einer Schreckschusswaffe bedroht und im weiteren Verlauf durch einen Schuss aus der Waffe schwer im Gesicht verletzt. Die Unbekannten raubten einen geringen Geldbetrag und flüchteten. Beide Täter werden als 25 bis 28 Jahre alt beschrieben, waren ca. 180 cm groß und von normaler Statur. Ein Täter hatte schwarze Haare und dunkelbraune Haut. Er trug eine blaue OP-Maske. Der zweite Täter wird als etwas dünner als sein Komplize beschrieben, hatte eine hellere Hautfarbe und dunkle Haare. Er trug einen dunklen Mundschutz. Er wird von der Geschädigten als Türke beschrieben. Die Hagener Kriminalpolizei fragt: Wem sind in der Tatnacht die beiden unbekannten Täter aufgefallen und wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Wer kennt die beiden Personen auf den Phantombildern?

Zu den Phantombildern gelangen Sie über folgenden Link: https://url.nrw/4Wb

Hinweise an die Polizei Hagen werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten.

