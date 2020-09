POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 8. September 2020:

Polizei Salzgitter

Timmern: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Montag, 07.09.2020, gegen 16:00 Uhr

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist am Montag, gegen 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt worden. Demnach war der Motorradfahrer auf der Landesstraße 512 aus Timmern kommend in Richtung Kalme unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er beim Befahren einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden PKW. Und stürzte auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 04.09.2020, 16:00 Uhr, bis Montag, 07.09.2020, 07:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Straße Im Kamp zum Parken abgestellten Renault Twingo und beschädigte den Renault an der Fahrerseite. Anschließend setzte er die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

