POL-MK: 54-jähiger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Iserlohn-Letmathe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schwerter Straße ist heute Nachmittag ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Schwerte ums Leben gekommen.

Nach dem bisherigem Stand der Ermittlungen wollte der Fahrer eines 7,5-Tonners um 15.20 Uhr vom Gelände einer Tankstelle nach links in Richtung Lennedamm abbiegen. Der Verkehr in Richtung Stübbeken stockte, so dass der 55-jährige Mendener die rechte Fahrspur der Schwerter Straße kreuzen konnte. Genau in diesem Moment fuhr der 54-jährige Motorradfahrer links an den wartenden Fahrzeugen vorbei über die Linksabbiegerspur. In Höhe der Tankstellenausfahrt stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer wurde unter der Achse des Lkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Wagen anheben, um den Mann zu bergen. Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Ein hinzu gerufener Rettungshubschrauber flog leer zurück. Eine Notfallseelsorgerin betreute den Lkw-Fahrer. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, insbesondere den Fahrer eines parkenden weißen Transporters. Sie werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

