Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Reifen gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag eine größere Anzahl an Pkw-Reifen von dem Auflieger eines LKW gestohlen. Der Sattelzug stand während der Tatzeit auf dem Rastplatz "Waldseite Nord" der A30. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell