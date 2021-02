Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 10.55 Uhr in Herzlake zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi samt Anhänger die Alte Dorfstraße in Richtung Ortsausgang, als ihm ein Pkw mittig auf der Fahrbahn entgegenkam. Der Mann wich mit seinem Fahrzeug nach rechts auf den schneebedeckten Grünstreifen aus und rutschte in den anliegenden Graben. Der 29-Jährige blieb unverletzt. Der entgegenkommende, bislang unbekannte Pkw-Fahrer fuhr davon. Dieser war vermutlich mit einem einen silbernen Kombi unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)958700 entgegen.

