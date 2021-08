Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Pkw in Brand geraten

Geeste (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 1.15 Uhr zu einem Einsatz an der Straße An der Moorbeeke alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während der Fahrt zu einem Brand im Motorraum eines Lada. Der Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig im Seitenraum abstellen und blieb unverletzt. Kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Große Hesepe konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell