Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit fremdem Auto unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle des Polizeireviers Kornwestheim in der Aldinger Straße in Kornwestheim sollte ein 26-jähriger Mazda-Lenker am Sonntag gegen 03:15 Uhr einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden, als der Mann die Anhaltezeichen der Beamten missachtete und noch vor der Kontrollstelle in die Straße "Im Moldengraben" abbog.

Im Zuge der kurzen polizeilichen Fahndung stellten Polizisten den Mazda auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Baumarktes fest. Der Wagen war verlassen, abgeschlossen und quer zu den Stellflächen abgestellt. Der 26-Jährige versteckte sich in einem Gebüsch in der Nähe und versuchte zu Fuß zu flüchten, als die Polizisten ihn in seinem Versteck entdeckten.

Bei einem anschließenden Atemalkoholtest bestätigte sich mit einem Wert von etwa 1,2 Promille der Verdacht einer Alkoholisierung des 26-Jährigen. Der Mann war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mazda einer 54-jährigen Angehörigen gehörte, die von der Spritztour des 26-Jährigen gar nichts wusste.

Der Tatverdächtige musste sich noch in der Nacht einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit mehrere Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell