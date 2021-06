Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 14-Jähriger von Unbekanntem geschlagen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Mann, der am Samstag gegen 18.20 Uhr einen 14 Jahre alten Jugendlichen in einem Einkaufsmarkt in der Schönaicher Straße in Böblingen schlug. Nach derzeitiger Ermittlungen habe der Jugendliche den Mann im Kassenbereich angesprochen, da er den notwendigen Abstand zu ihm nicht einhielt. Zunächst habe der Tatverdächtige mit einer Packung Alufolie vor dem Jugendlichen herumgefuchtelt und ihn dann mit der flachen Hand geschlagen. Der Unbekannte verließ das Geschäft anschließend. Der Jugendliche, der in Begleitung eines Gleichaltrigen war, alarmierte hierauf die Polizei. Bei dem unbekannten Tatverdächtigen soll es sich um einen 25- bis 30-Jährigen handeln, der als etwas dicker und rund 180 cm groß beschrieben wurde. Er hat helles, mittellanges Haar und trug ein grünes T-Shirt, eine graue, lange Jogginghose sowie schwarze Schuhe. Zeugen, die weiter Hinweise geben können oder die Auseinadersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

