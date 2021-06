Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Vorfall am Akademiehof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstag gegen 00:40 Uhr zwei Personengruppen auf dem Akademiehof in Ludwigsburg in Streit, in dessen Verlauf zwei männliche Tatverdächtige einen 33-Jährigen und eine 23-Jährige mit Pfefferspray leicht verletzt haben sollen. Beide Tatverdächtigen flüchteten anschließend.

Sie wurden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, schlanke Figur, dunkel gekleidet

Tatverdächtiger 2: männlich, südländisches Erscheinungsbild, längere Haare, dunkel gekleidet

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt unter Tel. 07141 18 5353 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell