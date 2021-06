Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 12.50 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Spielzeuggeschäfts in der Königsberger Straße in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, Zeugen. Der Unbekannte touchierte einen Audi, der auf dem Parkplatz stand, und hinterließ einen Sachschaden von rund 5.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte er sich anschließend davon.

