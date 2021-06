Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 02.30 Uhr und 02.45 Uhr am Sonntag verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Schubertstraße in Holzgerlingen eine Unfallflucht. Der Unbekannte streifte einen geparkten VW. Durch den Knall wurde die Besitzerin des Fahrzeugs wach. Als sie durch ein Fenster nach draußen sah, konnte sie jedoch nur noch ihren beschädigten PKW entdecken. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Weiter Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

