Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Roller in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 7.500 Euro entstand bei einem Garagenbrand am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Schlossstraße in Holzgerlingen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing die Batterie eines Motorrollers Feuer, der in einer Garage abgestellt war. Ein Anwohner bemerkte Rauch, der aus der geschlossenen Garage entwich und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Der Roller wurde aus der Garage heraus gebracht und anschließend gelöscht. Durch den Brand wurden in der Garage ein Regal und diverse Gegenstände beschädigt.

