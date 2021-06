Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: alkoholisierter 26-jähriger PKW-Lenker ohne Führerschein leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach 06.00 Uhr bekamen es Beamte des Polizeireviers Sindelfingen mit einem aggressiven 26 Jahre alten Mercedes-Fahrer zu tun. Der PKW war zunächst aufgrund der unsicheren Fahrweise aufgefallen, so dass der Fahrer kontrolliert werden sollte. Während der Kontrolle gab der 26 Jahre alte Fahrer zu, nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis zu sein. Darüber hinaus stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem Mercedes-Lenker, der einen 18 Jahre alten Beifahrer an Bord hatte, fest. Da der 26-Jährige während der Kontrollmaßnahmen aggressiv auf die Beamten zu ging, wurden ihm Handschließen angelegt. Hierauf begann er Widerstand zu leisten und versuchte sich aus dem Griff des Polizisten zu befreien, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Während dessen beleidigte der Fahrer den Beamten und seine Kollegin auf derbe Art. Aufgrund der Aggressivität des Mannes zogen die Polizisten eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung hinzu. Diese sollte den 26-Jährigen, aufgrund eines positiv verlaufenen Atemalkoholtests, zur Blutentnahme zum Polizeirevier bringen. Als die Beamten ihn auf den Rücksitz des Streifenwagens setzten, leistete er erneut Widerstand. Er legte sich auf die Sitze, so dass er mit den Füßen nach den Beamten treten konnte. Letztlich gelang es den Polizisten den 26-Jährigen unter Kontrolle zu bringen, so dass die weiteren Maßnahmen beim Polizeirevier Sindelfingen durchgeführt werden konnten. Da in der Bauchtasche des Mannes Betäubungsmittel und ein Springmesser aufgefunden wurden, muss er zu der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell