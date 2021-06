Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8 Höhe Rutesheim: Anhänger umgekippt

Ludwigsburg (ots)

Der 26-jährige Fahrer eines Hyundai mit Anhänger, auf welchem ein Ford Transit Kleinbus geladen war, befuhr gegen 11:10 Uhr die A8 in Richtung München, als er auf Höhe Rutesheim aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Der Anhänger kippte nach rechts und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Um das Gespann bergen zu können, musste die Autobahn kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Zeitweise konnte der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht, blieb bei dem Unfall aber unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3000EUR. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung München von bis zu 7 km Länge.

