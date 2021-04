Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Raub auf offener Straße

Mainz (ots)

Donnerstag, 15.04.2021, 18:30 Uhr bis 18:35 Uhr

Eine 42-Jährige war in der Wallaustraße gerade dabei ihr Auto zu entladen, als ein ihr unbekannter Mann plötzlich erschien und nach ihrer Handtasche griff, die sie auf der linken Schulter trug. Er versuchte ihr die Handtasche zu entreißen und verletzte sie dabei leicht an der Brust und im Gesicht. Außerdem wurde ihr Oberteil beschädigt. Danach ließ der Täter - ohne Diebesgut - von ihr ab und beleidigte sie noch bevor er mit einem dunklen Mountainbike in Richtung Stadtmitte davon fuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 175 cm - eher korpulente Statur - blaue OP-Maske - rot-blauer Kapuzenpullover - blaue Hose - dunkles Mountainbike

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell