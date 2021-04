Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer von Auto touchiert

Mainz (ots)

Donnerstag, 15.04.2021, um 11:50 Uhr

Am Donnerstagmittag wurde ein Rollerfahrer in der Weißliliengasse von einem PKW-Fahrer gestreift und dabei leicht verletzt. Der 76-jährige Autofahrer fuhr aus einer Ausfahrt in die Weißliliengasse in Richtung Große Langgasse und touchierte dabei einen 62-jährigen Rollerfahrer. Dadurch stürzte der Rollerfahrer zu Boden und wurde leicht am Knie und dem Ellenbogen verletzt. Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle musste durch die Feuerwehr gereinigt werden, da aus dem Tank des Rollers Benzin ausgelaufen war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell