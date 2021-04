Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Seitenabstand zu gering-Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Mittwoch, 14.04.2021, 09:40 Uhr

Am Mittwochmorgen, den 14.04.2021, befuhren eine 64-jährige Radfahrerin sowie ein 74- Jähriger mit seinem Auto, die Breite Straße in Mainz-Gonsenheim, in gleicher Fahrtrichtung. Aufgrund eines vermutlich zu geringen Seitenabstandes des Autofahrers, beim Überholen der Radfahrerin, muss diese nach rechts ausweichen und verhakt sich mit dem Vorderreifen ihres Fahrrades, in den dort verlaufenden Straßenbahnschienen. Die 64-Jährige kommt daraufhin zu Fall und kollidiert mit einem, am Fahrbahnrand geparkten, Auto. Glücklicherweise wird die Frau durch den Unfall nur leicht verletzt. An dem geparkten Auto entsteht ein Sachschaden.

Die Mainzer Polizei möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das Überholen von Radfahrern erst ab einem einzuhaltenden Seitenabstand von 1.50m erlaubt ist.

