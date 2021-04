Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer verursacht Unfall nach Blick aufs Handy

Mainz (ots)

Dienstag, 13.04.2021, 21:00 Uhr

Weil er durch einen Blick auf seine Navigationsapp abgelenkt war, ist ein Radfahrer am Dienstagabend frontal gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt.

Nach der Auslieferung einer Bestellung startete der 29-jährige Radfahrer eines Lieferdienstes zu seinem nächsten Ziel und fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung auf die Straße "An der Philipsschanze". Offensichtlich wegen des kurzen Blicks auf sein Handy war er dabei abgelenkt und bemerkte ei entgegenkommendes Auto nicht. Durch den folgenden Zusammenprall stürzte der Radfahrer zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde am Unfallort abgeschlossen. Am Auto entstand ein Sachschaden. Durch den Aufprall hat sich eine, von einem weiteren Kunden bestellte Bowl (großer Salat) auf der Straße verteilt und musste zur Verhinderung einer Rutschgefahr beseitigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell