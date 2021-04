Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Autoaufbrüche

Mainz-Laubenheim (ots)

Montag, 12.04.2021, 19:30 Uhr bis Dienstag, 13.04.2021, 07:15 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu mehreren Autoaufbrüchen in Mainz-Laubenheim. Unbekannte Täter entwendeten aus einem Fahrzeug, das in der Alexander-Fleming-Straße geparkt war, mehrere Wertgegenstände, darunter eine Geldbörse mit Bank-/Ausweispapieren sowie Elektrogeräte. Am Fahrzeug wurden keinerlei Aufbruchsspuren festgestellt. Das Fahrzeug war laut Angaben des Geschädigten sicher verschlossen.

In unmittelbarer Nähe, in der Karolingerstraße, konnten drei weitere Fahrzeuge festgestellt werden, die geöffnet wurden ohne dass Aufbruchsspuren festgestellt werden konnten. Zum Teil waren hier die Fensterscheiben heruntergedrückt worden. Es wurde jedoch nichts entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

