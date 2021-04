Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl - Täter stößt 79-Jährigen zu Boden

Mainz (ots)

Dienstag, 13.04.2021, 13:55 Uhr

Am Dienstagmittag wurde ein 79-Jähriger am Neubrunnenplatz von einem ihm unbekannten Mann aufgefordert ihm Geld zu wechseln. Der 79-Jährige wollte diesem Wunsch nachkommen und holte ein Bündel Geldscheine aus seiner Tasche. Er bemerkte, dass der Mann nach den Scheinen griff und hielt die Scheine gut fest. Da es ihm jedoch nicht gelang alle Scheine festzuhalten, hielt er den Täter fest, woraufhin dieser ihn zu Boden stieß. Danach flüchtete der Täter mit entwendetem Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages durch die Neubrunnenstraße in die Mittlere Bleiche in Laufrichtung Rhein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Personenbeschreibung:

- männlich - circa 35 - 40 Jahre - 170 cm - gepflegtes Erscheinungsbild - dunkle Haare - gepflegte Kurzhaarfrisur - dunkle Hose - dunkelblauer Blouson

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell