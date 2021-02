Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Safer Internet Day 2021 - Digitaler Aktionstag am 9. Februar

Ein Dokument

Kassel (ots)

"Together for a better internet" - Im Rahmen des Safer Internet Day 2021 am 9. Februar führt die Stadt Baunatal gemeinsame digitale Veranstaltungen mit dem Polizeipräsidium Nordhessen und dem Medienprojektzentrum Offener Kanal Kassel durch:

- "Jugendmedienschutz....Digitale Gewalt im Kontext Kinder und Jugendlicher" - Thomas Gudella, Jugendbildungswerk Baunatal - Zeit: 17:30 - 18:30 Uhr

- "Zwischen talken und stalken" - Aniane Emde, Polizeipräsidium Nordhessen/Internetprävention - Zeit: 17:30 - 18:30 Uhr

- "Medienkompetenz....beginnend in den Kindergärten" - Jörg Ruckel, Medienpädagoge Offener Kanal Kassel, Sascha Aschermann Polizeipräsidium Nordhessen/Netzwerk-Gegen-Gewalt - Zeit: 19:00 - 20:30 Uhr

- "Opferschutz bei digitalen Straftaten" - Kathrin Buttler, Polizeipräsidium Nordhessen/Opferschutzbeauftragte - Zeit: 19:00 - 19:30 Uhr

Anmeldungen über www.baunatal.de/SID oder QR-Code (sämtliche aufgeführte Veranstaltungen sind kostenfrei und werden nicht aufgezeichnet).

Den QR-Code sowie weitere Einzelheiten finden Sie in der pdf.Datei, die dieser Pressemitteilung angefügt ist.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell