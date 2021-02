Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher nutzen kurze Abwesenheit: Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind am gestrigen Mittwochabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Karlsstraße in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Dabei nutzten die Täter die nur knapp halbstündige Abwesenheit der Bewohnerin aus und brachen über eine Terrassentür in die Wohnung im 1. Obergeschoss ein. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen und erbeuteten Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch nahe des Karlsplatzes in der Zeit zwischen 19:30 und 19:55 Uhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Täter vermutlich über abgestellte Mülltonnen auf der Gebäuderückseite auf die Terrasse der Wohnung geklettert und hatten dann die Tür aufgehebelt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die am gestrigen Abend im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell