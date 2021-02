Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in Schule, Anwaltskanzlei und Kfz-Werkstatt: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in eine Schule, eine Anwaltskanzlei und eine Kfz-Werkstatt in Kassel eingebrochen. Konkrete Hinweise, dass die Taten im Zusammenhang stehen könnten, liegen bislang nicht vor. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Eingangstür an Schule aufgehebelt

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und heute Morgen, 8:00 Uhr, ereignete sich der Einbruch in die Schule am Brückner-Kühner-Platz. Die unbekannten Täter hebelten neben der Eingangstür zum Gebäude auch eine Klassenzimmertür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher einen Beamer, einen Laptop und einen Bluetooth-Lautsprecher. Von den Tätern, die unerkannt geflüchtet waren, fehlt bislang jede Spur.

Notebook, E-Reader und Geld aus Kanzlei gestohlen

Ein Notebook, ein E-Reader und Geld wurden bei dem nächtlichen Einbruch in die Büroräume der Anwaltskanzlei in der Wolfsschlucht, Ecke Treppenstraße, gestohlen. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:30 Uhr, eingrenzen. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter im Hinterhof auf ein Vordach geklettert und hatten anschließend eine Fensterscheibe eingeschlagen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Büroräume und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Scheibe an Kfz-Werkstatt eingeschlagen

Die Tatzeit des Einbruchs in die Kfz-Werkstatt in der Holländischen Straße, gegenüber der Rohrwiesenstraße, lässt sich anhand der Bilder einer Überwachungskamera recht genau eingrenzen: Demnach hatte der unbekannte Täter gegen 2:30 Uhr die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Dort hatte es der Einbrecher offenbar gezielt auf die Kasse abgesehen, die er aufhebelte und das vorgefundene Bargeld entwendete. Durch die aufgebrochene Eingangstür flüchtete der Unbekannte wieder nach draußen, wo sich seine Spur verliert. Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Vermutlich männlich, schlanke Statur, schwerfälliger Gang, trug eine dunkle Mütze, einen bräunlichen Parka und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der drei Tatorte gemacht hat oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell