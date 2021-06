Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer am Freitagspätnachmittag gegen 17:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall. Der 54-Jährige befuhr die Nüssstraße in Richtung Goldmühlestraße, ihm kam eine 68-jährige Lenkerin eines VW entgegen. Auf Höhe der Kleingartenanlage stürzte der Pedelec-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt, die Entnahme einer Blutprobe war die Folge. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 650 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Telefonnummer 07031 697-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell