Renningen: Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Von Renningen kommend in Richtung Weil der Stadt war am Freitag gegen 12:00 Uhr ein 67-jähriger Opel-Lenker auf der Bundesstraße 295 unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 1007 wollte er nach links in Richtung Schafhausen abbiegen. Hierbei achtete er vermutlich nicht auf einen entgegenkommenden Audi, dessen 40 Jahre alter Fahrer die B 295 in Richtung Renningen befuhr. Letztendlich sind die Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen. Die Fahrzeuginsassen blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich allerdings auf rund 50.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrspur in Richtung Weil der Stadt bis etwa 14:15 Uhr gesperrt.

