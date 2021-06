Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter spricht Kinder an

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr stand ein achtjähriges Mädchen zusammen mit ihrem gleichaltrigen Freund in der Stuttgarter Straße in Steinenbronn vor einem Schreibwarengeschäft. Dort soll ein älterer Mann die beiden Kinder angesprochen und gefragt haben, ob er sie nach Hause fahren soll. Nachdem die Kinder dies verneint hatten, äußerte er wohl "doch ihr kommt nun mit". Die Kinder weigerten sich allerdings. Daraufhin stieg der Unbekannte mutmaßlich in einen kleinen hellblauen Pkw mit Böblinger Zulassung (BB) und fuhr davon. Der Mann ist vermutlich 60 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, braun/graue Haare, schlechte Zähne und einen Stoppelbart. Zudem soll er einen braunen Mantel getragen haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0.

