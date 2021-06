Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unbekannter öffnet mehrere Autos

Ludwigsburg (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person trieb zwischen Mittwoch und Donnerstag in Bondorf sein Unwesen. Der Unbekannte öffnete insgesamt neun Pkw, die vermutlich allesamt unverschlossen in der Tulpenstraße, im Gänsbrunnenweg, in der Friedrich-Schiller-Straße und im Lindenweg geparkt waren. Die Fahrzeuge wurden durchsucht und der Täter entwendete Bargeld, Bankkarten, persönliche Dokumente und zwei Brillen. Der Wert des Diebesguts wird derzeit auf über 1.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter zur Tatzeit eine Basecap getragen und einen olivfarbenen Rucksack mit sich geführt haben. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0, in Verbindung.

