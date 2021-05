Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Drei Personen bei Unfall verletzt

Haren (ots)

Am Freitagvormittag kam es auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 72-Jähriger war gegen 11.30 Uhr mit seinem Transporter in Richtung Emden unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen Hyundai auf. Der 79-jährige Fahrer des Pkw, seine 81-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Transporters wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Emden für mehrere Stunden gesperrt.

