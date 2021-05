Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Motorradfahrer schwer verletzt

Lorup (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Gehlenberger Straße in Lorup zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 16.15 Uhr auf seinem Motorrad in Richtung Friesoythe unterwegs und überholte dabei mehrere Fahrzeuge. Beim Einscheren touchierte der Motorradfahrer zunächst den Lkw eines 58-Jährigen und prallte anschließend frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 45-Jährigen zusammen. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

