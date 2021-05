Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Eigentümer gesucht

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat am 4. April an der Georgstraße ein Fahrrad sichergestellt. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Trekkingrad der Marke "Gazelle" (siehe Foto). An dem Fahrrad ist ein blauer Aufkleber eines Fahrradhändlers aus Hoogstede angebracht. Die Polizei ist nun auf der Suche nach der Eigentümerin bzw. dem Eigentümer. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell