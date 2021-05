Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 13. und dem 14. Mai kam es in der Friederikenstraße und an der Straße Auf der Deverweide in Papenburg zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschmierten dabei das Mauerwerk eines Schmuckladens, die Fensterscheibe eines Büros sowie die Fensterscheibe und das Mauerwerk einer Arztpraxis mit Farbe. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

