Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer verursacht Unfall

Lingen (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf der Nordstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. In Höhe der Hausnummer 14 kreuzte ein Radfahrer gegen kurz nach 14 Uhr die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein in Richtung Kaiserstraße fahrender Mann musste mit seinem Skoda ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Auto stieß gegen den Bordstein und wurde beschädigt. Der Radfahrer fuhr unerlaubt weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

