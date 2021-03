Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturm in Stadt und Landkreis Kaiserslautern

Kaiserslautern (ots)

Das stürmische Wetter hinterließ am gestrigen Samstag Spuren in Stadt und Landkreis Kaiserslautern, sodass die Kaiserslauterer Polizei zu mehreren Einsätzen ausrücken musste. So wurden gegen 12:00 Uhr mehrere umgewehte Baustellenabsperrungen sowie Verkehrszeichen in der Mainzer Straße gemeldet. Auch in der Eisenbahnstraße wurde ein umgeknickter Mast mit einem Taxischild festgestellt. Um 11:30 Uhr drohten Teile des Daches eines Gartencenters in der Merkurstraße abzureißen. Vor Ort konnte ein Dachdeckernotdienst sowie die Feuerwehr das Dach wieder befestigen und so Schlimmeres verhindern. Um 14:20 Uhr wurde gemeldet, dass zwischen Enkenbach-Alsenborn und Fischbach ein Hochsitz aufgrund starker Windböen umfallen und auf die angrenzende Bundesstraße stürzen könnte. Die Feuerwehr konnte die Gefahrenstelle beseitigen. |pvd

