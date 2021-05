Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht (Korrektur Geschlecht)

Emlichheim (ots)

Die Polizei Emlichheim wurde am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz an den Volzeler Mühlenweg entsandt. Ein Zeuge meldete dort einen festgefahrenen Opel Astra. Die Beamten trafen in der Nähe des Fahrzeugs die stark alkoholisierte Eigentümerin des Autos an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Frau oder einen anderen Fahzeugführer im Vorfeld fahrend im Auto gesehen haben. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und das Auto wurde beschlagnahmt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

