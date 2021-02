Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Eine 60-Jährige missachtete heute (09.02.2021) eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn und verursachte einen Verkehrsunfall. Die 60-Jährige war mit ihrem Pkw gegen 5.30 Uhr in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs und übersah eine von links ankommende Straßenbahn. Die Straßenbahn touchierte lediglich die Anhängerkupplung des Pkw, sodass an diesem kein Schaden entstand. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem Unfall wurden niemand verletzt.

