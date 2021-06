Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 30.000 Euro Sachschaden und leicht verletzter Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 12:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Fronäcker- und Gottlieb-Daimler-Straße in Sindelfingen belief sich der Sachschaden nach einer ersten Schätzung auf etwa 30.000 Euro. Der 58-jährige Fahrer einer Harley-Davidson zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ein 18-jähriger VW-Lenker, der von Sindelfingen kommend auf der Fronäckerstraße in Richtung Maichingen unterwegs war, hatte sich im Kreuzungsbereich mit der Gottlieb-Daimler-Straße augenscheinlich kurzfristig zum Linksabbiegen entschlossen, obwohl die Ampel rot zeigte. In der Folge kollidierte der entgegenkommende Harley-Davidson-Fahrer mit dem Pkw des jungen Mannes. Das Motorrad erlitt bei dem Zusammenstoß einen Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell